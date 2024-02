Sultan bin Ahmed presencia lançamento do 21º Jornada do Patrimônio de Sharjah

SHARJAH, 22 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, esteve na cerimônia de abertura da 21ª sessão da Jornada do Patrimônio de Sharjah (SHD, na sigla em inglês), organizada pelo Sharjah Institute for Heritage sob o tema "Conectar. O evento foi no coração histórico de Sharjah, com a participação de 13 países árabes e estrangeiros e 25 agências governamentais. A Jornada do Patrimônio de Sharjah oferece aos visitantes uma série de atividades, incluindo oficinas e jogos patrimoniais, artísticos, de entretenimento e conscientização, artes, apresentações, entre outros.

Na abertura, o xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi e o público assistiram às apresentações tradicionais e artísticas dos Emirados, além de também terem assistido a um show de variedades apresentado pelo National Folklore Troupe, representando a República da Coreia do Sul, convidada de honra deste ano.

Realizada de 22 de fevereiro a 3 de março, com participações do Marrocos, Egito, Palestina, Iêmen, Iraque, Síria e Kuwait, além dos Estados Unidos da América, Montenegro, Turquia e Eslováquia, a edição de 2024 da Jornada do Patrimônio de Sharjah abrange seis cidades diferentes do emirado: Sharjah, Al Hamriyah, Dibba Al Hisn, Khorfakkan, Kalba e Al Dhaid.