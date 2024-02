Acordos comerciais e chefs renomados marcam a Gulfood 2024, que chega ao fim nesta sexta

O evento conta com a participação do chef Akira Back, premiado com uma estrela Michelin, e Pepe Solla, chef e proprietário do restaurante Casa Solla, premiado com uma estrela Michelin, e do chef Kelvin Cheung, do Jun's, em Dubai, e Begona Rodrigo, do La Salita, na capital valenciana, premiado com uma estrela Michelin e aclamado chef de vegetais.

Tracy Reynolds, consulesa-geral do Canadá em Dubai, comentou que os Emirados Árabes Unidos são um grande mercado para o país e um importante centro para a região e além dela. "No ano passado, os Emirados Árabes Unidos exportaram cerca de US$ 50 milhões em produtos alimentícios para o Canadá, enquanto o Canadá exporta quase US$ 700 milhões por ano para os Emirados Árabes Unidos", destacou.

As empresas canadenses, diz Tracy, foram responsáveis por 45% de todo o investimento estrangeiro direto em Dubai em 2023. "Sabemos que, se formos à Gulfood e fizermos negócios, isso vai além dos Emirados Árabes Unidos e do mercado do Golfo. Eles têm a capacidade de desenvolver outros mercados em toda a região", acrescentou.

Enquanto isso, na Conferência Gulfood Inspire, a Dra. Morgaine Gaye, líder global em futurologia de alimentos, apresentou aos participantes uma visão fascinante das tendências do setor de Alimentos e Bebidas que estão por vir, incluindo um foco maior em sustentabilidade e produtos ecologicamente corretos, redução e reutilização de resíduos e embalagens, crescimento de produtos de origem local, um retorno aos sabores esquecidos, patrimoniais, locais e regionais, mais produtos artesanais, atenção à estética e muito mais.

Bandar Akrin, fundador e CEO da Kinza, comentou que, durante a exposição Gulfood, "assinamos parcerias para entrar em dez novos mercados e estamos em negociações com vários parceiros comerciais para abrir fábricas e licenciar a fabricação em outros novos mercados".

Martin Camus, vice-presidente de compras da DNATA USA, ressaltou que a Gulfood deste ano foi um evento fantástico. "Consegui me reunir com fornecedores de todo o mundo. As principais tendências que notei este ano são um foco muito maior dos fornecedores em consistência e qualidade, além de muito mais detalhes sobre suas cadeias de suprimentos e sustentabilidade", completou.