Abdulla bin Mohammed Al Hamed lidera delegação dos EAU na sessão extraordinária da Conferência Islâmica de Ministros da Informação em Istambul

A esse respeito, o xeique Abdulla destacou os esforços e empreendimentos firmes dos Emirados, por meio de sua participação não permanente no Conselho de Segurança da ONU (CSNU), que levou com sucesso o Conselho a adotar as Resoluções 2712 e 2720 (de 2023), que exigem que medidas tangíveis sejam tomadas para aumentar o fluxo de ajuda humanitária necessário para os palestinos e salvaguardar a vida dos funcionários da ONU e dos trabalhadores humanitários em campo na Faixa.

O xeique Abdulla reafirmou a forte condenação dos Emirados Árabes Unidos a qualquer deslocamento forçado do povo fraterno palestino e a todas as práticas que violem as resoluções de legitimidade internacional e o direito internacional e humanitário. Os Emirados têm sido firmes em sua posição de pedir a pavimentação do caminho para alcançar uma paz justa que garanta segurança e estabilidade para a região, o que necessariamente exige uma forte colaboração dos principais participantes da comunidade internacional para acabar com todas as formas de extremismo, tensões e violência, e para construir um horizonte político viável que garanta o retorno às negociações para alcançar uma paz abrangente e justa com base na "solução de dois Estados" com um Estado palestino independente e soberano.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia enfatizou que os EAU, sob as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, não poupam esforços para fornecer ajuda humanitária e de socorro urgente ao povo palestino na Faixa de Gaza por meio da operação humanitária "Gallant Knight 3", que tem como objetivo atenuar a gravidade das condições humanitárias do povo de Gaza e aliviar o sofrimento dos grupos mais vulneráveis. Essa iniciativa foi lançada em colaboração com várias instituições dos Emirados especializadas em operações humanitárias e de assistência, e em estreita cooperação com todas as organizações de ajuda internacionais com o objetivo de fornecer apoio à população vulnerável sob esse conflito.

O xeique Abdulla acrescentou que os EAU operaram uma ponte aérea para transportar ajuda humanitária e médica para a Faixa de Gaza como parte da "Operação Gallant Knight 3", em que os Emirados conseguiram enviar 185 voos de carga, 476 caminhões e 2 navios de carga para entregar mais de 20 mil toneladas de suprimentos essenciais, principalmente alimentos, água e suprimentos médicos.

E afirmou ainda que a ajuda humanitária e de assistência dos Emirados Árabes Unidos incluiu o estabelecimento de seis usinas de dessalinização, capazes de produzir 1,2 milhão de galões por dia, beneficiando diretamente os residentes de Gaza, bem como a criação de um hospital de campanha totalmente equipado no sul da Faixa de Gaza, supervisionado por uma equipe médica dos Emirados. O hospital já tratou mais de 4.755 casos urgentes até o momento, como parte dos esforços do país para aliviar o sofrimento dos irmãos palestinos e apoiar o setor de saúde em dificuldades. Os EAU também montaram um hospital flutuante totalmente integrado em Al Arish, no Egito, para fornecer o apoio médico necessário ao povo palestino.

O xeique Abdulla confirmou que, como extensão dos esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para oferecer assistência ao povo palestino, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan orientou o fornecimento de tratamento médico nos hospitais dos Emirados para mil crianças da Faixa de Gaza e forneceu a elas tratamento médico antes de seu retorno seguro para casa. Separadamente, o líder emirático também determinou que outros mil pacientes com câncer de todas as idades de Gaza fossem transportados para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento e todos os cuidados médicos necessários nos hospitais do país.