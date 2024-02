Latifa bint Mohammed entrega troféus aos vencedores do 24º Campeonato de Tênis Dubai Duty Free

A cerimônia contou com a presença de convidados ilustres, incluindo o xeique Hasher bin Maktoum Al Maktoum, presidente da Federação de Tênis dos Emirados Árabes Unidos; Colm McLoughlin, vice-presidente-executivo e CEO da Dubai Duty Free; Nasser Youssef Al Marzouqi, secretário-geral da Federação de Tênis dos Emirados; Salah Tahlak, COO conjunto da Dubai Duty Free e diretor de torneios do Campeonato de Tênis Dubai Duty Free; e Sinead El Sibai, vice-presidente-sênior de marketing da Dubai Duty Free.

A última edição do Campeonato, uma das principais vitrines esportivas internacionais em Dubai, teve uma intensa competição entre mais de 100 jogadoras de tênis de elite do mundo, disputando os títulos de simples e duplas em uma semana de jogos.

Na final de duplas, Storm Hunter, da Austrália, e Katerina Siniakova, da República Tcheca, garantiram a vitória sobre Nicole Melichar-Martinez, dos EUA, e Ellen Perez, da Austrália, na quadra central com o apoio de um público que ofereceu incentivo constante, por 6-4 e 6-2.

"Mais uma vez, Dubai foi o palco de uma semana emocionante de tênis feminino, marcando a 24ª edição do campeonato. Parabenizamos sinceramente as vencedoras, a campeã de simples Jasmine Paolini e as campeãs de duplas Storm Hunter e Katerina Siniakova, que conquistaram seus títulos em um jogo excepcional. Nesta semana, todas as competidoras demonstraram habilidade e determinação notáveis, interagiram calorosamente com os torcedores e incorporaram os valores de nossos campeonatos e da WTA. Nossos agradecimentos a todas as jogadoras, dirigentes e torcedores por terem feito desta semana mais uma semana inesquecível - rumo à semana da ATP", disse Colm McLoughlin, vice-presidente-executivo e CEO da Dubai Duty Free.

"É um privilégio ver o Campeonato de Tênis Dubai Duty Free continuar a atrair os melhores jogadores do mundo. O evento deste ano superou as expectativas, oferecendo uma semana incrível, concluindo com duas finais extraordinárias, destacadas por uma combinação de tênis excelente, clima perfeito e fãs entusiasmados. Aguardamos ansiosamente a 25ª edição em 2025, onde esperamos receber todos de volta para mais uma rodada de tênis de classe mundial", declarou Salah Talak, COO conjunto da Dubai Duty Free.