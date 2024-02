Ministro do Exterior anuncia subsídio de USD 10 milhões dos EAU para apoiar iniciativas da Organização Mundial do Comércio

E também parabenizou a República das Comores e a República do Timor-Leste por sua adesão à Organização Mundial do Comércio, que será anunciada oficialmente durante a MC13, além de externar sua esperança de que mais países possam se juntar à organização e se beneficiar do sistema de comércio multilateral.

O xeique Abdullah continuou dizendo que, por meio de seu programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA), os EAU estão agora no centro do comércio internacional e continuarão a expandir sua cooperação econômica com o mundo. E incentivou os representantes de todos os Estados-Membros a demonstrarem um espírito de colaboração e a se envolverem em negociações construtivas e significativas para modernizar o sistema de comércio global e ajudar a contribuir para a criação de um crescimento econômico sustentável e inclusivo para elevar o padrão de vida das pessoas em todo o mundo.

As iniciativas da OMC que se beneficiarão da doação dos Emirados Árabes Unidos são consideradas as mais importantes da organização e se concentram nos objetivos principais de tornar o comércio global mais sustentável e inclusivo, especialmente no que diz respeito aos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (LDCs).

A Estrutura Integrada Aprimorada é a única parceria multilateral dedicada exclusivamente a ajudar os LDCs, trabalhando em estreita colaboração com governos, organizações de desenvolvimento, sociedade civil e academia para usar o comércio como um mecanismo de crescimento, desenvolvimento sustentável e redução da pobreza.

O Mecanismo de Financiamento da Pesca entrou em operação em novembro de 2022 e tem como objetivo fornecer aos Estados-Membros assistência técnica e capacitação para implementar as regras estabelecidas no acordo sobre Subsídios à Pesca, adotado na 12ª Conferência Ministerial da OMC.

O Fundo para Mulheres Exportadoras na Economia Digital (WEIDE) é uma iniciativa conjunta que será lançada pela Organização Mundial do Comércio e pelo Centro de Comércio Internacional (ITC) durante a MC13. Com um orçamento de USD 50 milhões, o objetivo é alavancar a digitalização para aumentar a competitividade e abrir novos mercados de exportação para empresas lideradas por mulheres e mulheres empreendedoras, capacitando-as a acessar cadeias de valor globais e a participar do sistema de comércio global.