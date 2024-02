Começa a sessão de Abu Dhabi da Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do Comércio

ABU DHABI, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), inaugurou no domingo a Sessão de Abu Dhabi da Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do Comércio (PCWTO) no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

A conferência foi organizada pelo Conselho em cooperação com a União Interparlamentar (IPU) e o Parlamento Europeu (EP), com a presença do Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13), além de vários ministros e quase 300 parlamentares.

Em seu discurso de abertura, Saqr Ghobash afirmou que todas as questões acordadas durante a Sessão de Abu Dhabi da PCWTO farão a diferença na vida das pessoas em todo o mundo. E acrescentou que a implementação de tais acordos promove a esperança global de que as nações do mundo são capazes de ir além das barreiras geopolíticas para causar um impacto tangível e facilitar o comércio internacional, além de encontrar soluções práticas para as mudanças em andamento, especialmente aquelas relacionadas à troca de informações e dados e à fácil movimentação de mercadorias entre os mercados globais, avançando ainda mais na chegada da era do comércio aberto.