Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA dos Emirados 2024: Brasil reina supremo novamente

DUBAI, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Brasil garantiu o sexto título da Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA nos Emirados Árabes Unidos, derrotando a Itália por 6 a 4 em uma final emocionante no Dubai Design District.

Dominando o segundo tempo após um empate de 2 a 2 no primeiro, a equipe número um do mundo mostrou sua maestria na areia. Rodrigo, o melhor jogador do mundo em 2023, marcou três vezes. Os companheiros de equipe Bruno Xavier e Brendo também marcaram, enquanto um gol contra de Genao, da Itália, selou o destino da equipe.

A vitória histórica marca o domínio inabalável do Brasil no futebol de areia, solidificando sua posição como a equipe mais condecorada da história do esporte.