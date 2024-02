Emirados Árabes Unidos participa da Reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 no Brasil

RIO DE JANEIRO, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado e Sherpa dos Emirados Árabes Unidos para o processo do G20, liderou a delegação emirática que participou da primeira Reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20 de 2024. O encontro se concentrou no papel do Grupo para lidar com as tensões internacionais em curso e alcançar as reformas desejadas do sistema de governança global.

A participação dos Emirados Árabes Unidos nessa reunião segue o convite do país para participar do G20 pelo terceiro ano consecutivo como país convidado. Além disso, os Emirados Árabes Unidos foram recentemente convidados pela presidência do Grupo, representada pela República Federativa do Brasil, para participar dos eventos do grupo em 2024, que é realizado sob o tema: "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável".

A presidência brasileira definiu as prioridades do grupo, que se concentram no desenvolvimento de um sistema de governança internacional, no combate à fome e à pobreza, no enfrentamento das mudanças climáticas e nas transições de energia.

Durante a intervenção dos Emirados Árabes Unidos na reunião, Al Sayegh ressaltou que o mundo contemporâneo enfrenta preocupações que desafiam a determinação global e a capacidade de colaboração. Além disso, o ministro acrescentou que as tensões internacionais, sejam conflitos geopolíticos, disparidades econômicas ou crises ambientais, exigem uma resposta coordenada e multilateral.