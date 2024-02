Hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos no Egito começa a receber palestinos feridos

O Dr. Falah Al Mahmoud, diretor do Hospital Flutuante, disse que a inauguração do hospital aprimorará o sistema de apoio médico fornecido pelos EAU, amenizando a gravidade da situação. O hospital está equipado com os melhores e mais recentes equipamentos que contribuem para fornecer todos os tipos de tratamento e cuidados médicos de acordo com os melhores padrões e protocolos internacionais.

Al Mahmoud acrescentou que o hospital, ao atracar no porto da cidade egípcia de Al-Arish, começou a receber os casos de feridos e doentes do povo palestino e a fornecer a eles todas as formas de atendimento, tratamento e medicamentos de que precisam, de acordo com os mais altos níveis de assistência médica. Ele destacou que o Hospital Flutuante está equipado com um heliponto e um barco marítimo, que melhoram a resposta a casos de emergência e difíceis que exigem intervenção médica rápida.

O diretor observou que todos os casos de feridos e doentes que o hospital recebe são imediatamente submetidos a um processo de avaliação abrangente que inclui a realização de todos os tipos de exames e testes para lidar com eles de acordo com o procedimento apropriado, seja por intervenção cirúrgica ou pela aplicação do programa de tratamento que a condição do paciente exige.

Por sua vez, vários palestinos que foram recebidos pelo Hospital Flutuante expressaram agradecimentos aos Emirados Árabes Unidos e à liderança pela iniciativa, que oferece atendimento médico abrangente a todos os casos de feridos e doentes. Os pacientes enfatizaram que a resposta humanitária dos Emirados Árabes Unidos incorpora sua abordagem firme de apoiar o povo palestino em todas as circunstâncias, valorizando os esforços das equipes médicas e de voluntários que lhes deram total apoio desde o início da crise.

Com base no sucesso do hospital de campo integrado dos Emirados Árabes Unidos em Gaza, o Hospital Flutuante expande os serviços médicos vitais para a Faixa de Gaza. Inaugurado em dezembro de 2023, o hospital de campanha integrado existente conta com 200 leitos e uma equipe dedicada de 83 voluntários de 21 nações, incluindo 59 homens e 24 mulheres.

O hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos em Gaza realizou mais de 764 cirurgias de grande e pequeno porte e lidou com mais de 6.620 casos nos últimos meses que exigiram intervenção médica da equipe do hospital para fornecer o tratamento e os cuidados necessários, desde os primeiros socorros, passando pela realização das cirurgias necessárias para salvar vidas, fornecendo os tratamentos e medicamentos necessários e terminando com cuidados e terapia intensiva para esses casos, além de consultas e outros serviços médicos e terapêuticos.