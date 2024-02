DP World e Masdar fazem parceria para impulsionar energia renovável nas operações portuárias

Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente e CEO da DP World, disse que a parceria com a Masdar é um passo significativo no compromisso com operações sustentáveis em nossos portos e terminais. "Ao explorar soluções de energia renovável, pretendemos reduzir nossa pegada de carbono e promover mudanças positivas no setor da cadeia de suprimentos", destacou.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, declarou que a Masdar e a DP World estão liderando o caminho da descarbonização das operações portuárias e da cadeia de suprimentos da empresa para explorar todas as opções para avançar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de energia e armazenamento de energia renovável em setores difíceis de serem eliminados. "Depois de uma COP28 bem-sucedida realizada nos Emirados Árabes Unidos, é vital que tomemos medidas para impulsionar a transição energética global para triplicar a energia renovável até 2030", ressaltou.

A Masdar é a campeã de energia limpa dos Emirados e uma das empresas de energia renovável que mais crescem no mundo, promovendo o desenvolvimento e a implantação de tecnologias de energia renovável e hidrogênio verde para enfrentar os desafios globais de sustentabilidade.

Como fornecedora líder de soluções de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, a DP World continuará a trabalhar com a Presidência da COP28 para defender uma ação climática mais urgente, que incluirá o aproveitamento da escala e da influência da DP World nos 75 países em que opera, para reunir o setor mais amplo e desenvolver soluções impactantes de longo prazo que apoiem a agenda climática internacional.

A DP World trabalha com as principais partes interessadas, como empresas de logística, ONGs, governos e proprietários de cargas, para apresentar novas tecnologias e soluções e trocar ideias para mitigar e criar resiliência contra as mudanças climáticas, impulsionando a transição energética global e promovendo a gestão ambiental, garantindo o fluxo contínuo do comércio global.

A descarbonização é um dos principais focos da DP World, que tem o compromisso de se tornar neutra em carbono até 2040 e atingir o zero líquido até 2050, de acordo com a iniciativa "Race to Zero" (Corrida para o Zero) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e a iniciativa EAU Zero Líquido 2050.