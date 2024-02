Khaled bin Mohamed bin Zayed participa da inauguração da 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio em Abu Dhabi

Al Zeyoudi também enfatizou que os Emirados continuam a apoiar o sistema multilateral de comércio internacional, que é supervisionado pela OMC, como um impulsionador do desenvolvimento econômico global sustentável e um catalisador do crescimento que está ajudando a melhorar a vida das pessoas em todo o mundo.

Em andamento até 29 de fevereiro, a conferência apresenta uma série de eventos, programas e sessões e tem como objetivo aumentar a eficácia das políticas comerciais. A Conferência Ministerial representa o principal órgão de tomada de decisões da OMC, a organização internacional responsável por regulamentar e facilitar o comércio global e que é também a maior organização econômica do mundo, com 164 estados membros que representam mais de 98% do comércio global.

A MC13 reúne ministros do comércio e altos funcionários de todo o mundo para analisar, negociar e atualizar os acordos comerciais e os princípios fundamentais que constituem o sistema de comércio global. Durante o evento, os participantes discutirão o futuro do comércio global, trocarão ideias sobre soluções para enfrentar os desafios relacionados ao comércio internacional e irão explorar maneiras de aprimorar o desenvolvimento econômico.

Sediada em Abu Dhabi, a MC13 oferece uma oportunidade para que os tomadores de decisão de todo o mundo se reúnam e avancem no progresso das principais questões. Como anfitriões da conferência, os Emirados Árabes Unidos têm trabalhado para reunir as delegações a fim de garantir que todas as vozes sejam ouvidas e criar as condições ideais para o engajamento construtivo e a formação de consenso.

Um dos destaques da cerimônia de abertura da MC13 foi a adesão formal de Comores e Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio, os dois primeiros novos membros a ingressar na organização desde 2015. Para ambos os países, a adesão à OMC permitirá a participação plena no sistema de comércio internacional, acelerará o crescimento econômico e criará mais oportunidades para investimentos internacionais.

A MC13 apresenta uma programação completa de reuniões e sessões de negociação para os delegados, com o objetivo de fortalecer o sistema de comércio global e traçar um caminho claro para o trabalho futuro da OMC. O evento também apresenta um programa de eventos paralelos. Todas as informações para participantes, delegados, mídia e público podem ser encontradas no site da 13ª Conferência Ministerial do Ministério da Economia dos EAU: www.wtomc13abudhabi.com