Mais membros da OMC dão luz verde ao Acordo sobre Subsídios à Pesca na 13ª Conferência Ministerial em Abu Dhabi

Okonjo-Iweala declarou que "com os 70 que teremos esta semana, faltarão 40 membros, portanto, a contagem regressiva para a entrada em vigor pode começar a sério", disse ela na cerimônia de abertura da MC13. "Espero que os membros restantes possam trabalhar rapidamente para nos ajudar a permitir a entrada em vigor até meu aniversário, em 13 de junho deste ano, que também marcará dois anos desde a MC12. Quando conseguirmos, será a entrada em vigor mais rápida de qualquer acordo da OMC - e eu sei que conseguiremos", afirmou.

Adotado por consenso na 12ª Conferência Ministerial da OMC (MC12), realizada em Genebra de 12 a 17 de junho de 2022, o Acordo sobre Subsídios à Pesca estabelece regras novas, vinculantes e multilaterais para coibir subsídios prejudiciais, que são um fator fundamental para o esgotamento generalizado dos estoques pesqueiros do mundo. Além disso, o Acordo reconhece as necessidades dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos e estabelece um fundo para fornecer assistência técnica e capacitação para ajudá-los a implementar as obrigações.

O Acordo proíbe o apoio à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU), proíbe o apoio à pesca de estoques superexplorados e acaba com os subsídios à pesca em alto mar não regulamentada.

Os membros também concordaram na MC12 em continuar as negociações sobre questões pendentes, com o objetivo de fazer recomendações até a MC13 sobre disposições adicionais que aprimorariam ainda mais as disciplinas do Acordo.

Okonjo-Iweala acrescentou que a conclusão do 'Fish 2' e sua rápida entrada em vigor realmente colocaria os membros da OMC na vanguarda da ação sobre a sustentabilidade de nossos oceanos e protegeria os meios de subsistência de 260 milhões de pessoas que dependem desses oceanos. "Acabar com os subsídios prejudiciais à pesca, estimados em USD 22 bilhões por ano, liberaria recursos que os subsidiadores poderiam reutilizar, seja para ajudar as pessoas internamente ou para ajudar o mundo em geral, como por meio de financiamento verde para países pobres ou apoio a perdas e danos relacionados ao clima", concluiu.