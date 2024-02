Série 'We Speak Arabic' está disponível no sistema de entretenimento a bordo E-BOX da Etihad Airways

Saeed Hamdan Al Tunaiji, diretor-executivo do ALC, disse que essa colaboração com a Etihad Airways é um passo significativo para o avanço da missão do Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi de promover a língua como uma porta de entrada para o conhecimento, a cultura e a criatividade, expandindo o alcance do nosso conteúdo educacional para beneficiar os entusiastas da língua em todo o mundo. "Oferecer nossa principal série We Speak Arabic aos passageiros da Etihad Airways serve para refletir o papel central de Abu Dhabi como um pólo literário e cultural e também ajuda a promover a capital dos Emirados Árabes Unidos como um ponto turístico, uma vez que vários episódios da série mostram lugares icônicos da cidade, seu rico patrimônio e muitas comodidades e atrações", destacou.

Amina Taher, vice-presidente de Marca, Marketing e Patrocínios da Etihad Airways, ressaltou que na Etihad, "acreditamos que viajar deve ser mais do que apenas uma viagem de um destino a outro; deve ser uma oportunidade para descobrir, aprender e se conectar. Nossa parceria com o Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi e a integração da série 'We Speak Arabic' em nosso premiado sistema de entretenimento a bordo E-BOX refletem nosso compromisso de aprimorar a experiência de viagem, fornecendo aos nossos passageiros as ferramentas para se conectarem com a cultura e o patrimônio da região. Essa parceria é uma prova de nossa crença de que o idioma é uma ponte para a compreensão, e esperamos que ela abra portas para novas experiências e conexões para todos os nossos passageiros", enfatizou.

Anteriormente, a série 'We Speak Arabic' só estava disponível para o público por meio de clipes curtos nos canais de mídia social do ALC, enquanto os episódios completos podiam ser acessados no site do Centro e no canal do YouTube. Com um total de 23 clipes e episódios, a iniciativa oferece aos alunos uma gama abrangente de aulas de árabe, atendendo a vários níveis de proficiência.