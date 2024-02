UNESCO concede ao emirado de Ajman adesão à Rede Global de Cidades Aprendizes

E acrescentou que o Ministério da Cultura apoiou a candidatura do emirado a membro da GNLC por meio da Comissão Nacional de Educação, Cultura e Ciência. A Comissão esteve envolvida em todas as etapas do processo, desde o momento em que a candidatura de Ajman foi apresentada até chegar à fase de indicação e seleção, encarregando-se da coordenação e do acompanhamento com a UNESCO e seus parceiros.

Al Qassimi destacou que esses esforços refletem o compromisso do Ministério em concretizar a visão da sábia liderança. "De acordo com a agenda nacional para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, estamos comprometidos com o desenvolvimento de sinergias entre várias entidades governamentais para aumentar a competitividade e as melhores práticas. A criação de um ambiente propício para o aprendizado de alta qualidade é fundamental para impulsionar a visão da nação para os próximos 50 anos. A construção de uma infraestrutura educacional robusta desempenha um papel importante na realização das metas ambiciosas da Estratégia Nacional para o Ensino Superior 2030, que visa criar o melhor modelo educacional do mundo e preparar os alunos com conhecimentos e habilidades para estarem prontos para o futuro", enfatizou.

A seleção de Ajman como membro da rede ocorreu depois que a Secretaria Geral do Conselho Executivo de Ajman preparou um arquivo integrado em cooperação com o Ministério da Cultura. Isso demonstra os esforços conjuntos de várias agências e instituições educacionais no emirado para promover o aprendizado abrangente usando métodos e recursos sustentáveis, o que por sua vez levaria ao aprimoramento da cultura da educação, envolvendo todos os membros da sociedade em programas de conscientização e iniciativas que contribuem para a coesão social e sociedades prósperas.

O Dr. Saeed Saif Al Matrooshi, secretário-geral do Conselho Executivo de Ajman, anunciou que o emirado aderiu à GNLC em linha com o compromisso do Governo de Ajman, com as diretrizes do xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo de Ajman, para aumentar as oportunidades de aprendizado para todos, apoiar a capacitação individual e a integração social, e alcançar o desenvolvimento sustentável.

Al Matrooshi acrescentou que a adesão à GNLC apoia a visão de Ajman de construir uma geração educada e uma força de trabalho qualificada, equipada com o conhecimento e as capacidades para o progresso. E também reforça os valores de tolerância, coexistência e compreensão que o emirado adota, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de concorrência e inovação para empreendedores e investidores, a fim de criar um ambiente educacional sustentável para todos.

O secretário-geral enfatizou a importância de transformar a educação em uma vocação para toda a vida, que vai além da educação formal. Essa abordagem ajudará a enfrentar os desafios e a aproveitar as oportunidades futuras, integrando a aprendizagem contínua em cada estágio da jornada de um indivíduo.