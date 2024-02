Abdullah bin Zayed e o ministro do Exterior da Guiné-Bissau discutem cooperação bilateral

ABU DHABI27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, se reuniu com o homólogo da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, para discutir o fortalecimento dos laços de cooperação. A reunião, em Abu Dhabi, abordou as relações bilaterais e as formas de aprimorar a cooperação conjunta em todas as áreas, incluindo os campos econômico, comercial e de desenvolvimento.

Abdullah enfatizou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em melhorar a cooperação com a República da Guiné-Bissau a um nível mais alto para o bem comum dos dois países e de seus povos. Pereira expressou o desejo do mesmo. A reunião contou com a presença do xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado.