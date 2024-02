China pede avanço do comércio verde e do desenvolvimento sustentável

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Wang Wentao, ministro do Comércio da China, pediu discussões regulatórias mais intensas para reforçar a estabilidade e a resiliência da cadeia industrial global. Wentao enfatizou a integração do Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (IFD) na estrutura legal da Organização Mundial do Comércio para ajudar as nações em desenvolvimento a alcançar o progresso econômico e industrial juntamente com a realização da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Ao discursar em uma sessão sobre comércio e desenvolvimento sustentável na 13ª Conferência Ministerial da OMC, o ministro chinês ressaltou o papel de seu país no fornecimento de produtos verdes de alta qualidade a preços acessíveis em todo o mundo, ajudando significativamente a enfrentar os desafios globais urgentes, incluindo as mudanças climáticas.

Wang falou sobre o compromisso da China com o conceito de novo desenvolvimento, defendendo o desenvolvimento de alta qualidade e buscando uma coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. Destacando iniciativas, a autoridade chinesa afirmou o apoio do país às isenções temporárias de impostos alfandegários sobre o transporte eletrônico e à aceleração da formulação de regulamentações para o comércio digital. Esse setor em expansão apresenta novos caminhos para o desenvolvimento sustentável, beneficiando especialmente as nações em desenvolvimento.