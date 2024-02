Dubai sediará a quinta edição do Gov Games a partir de 29 de fevereiro

As categorias adultas contarão com 84 equipes masculinas e 26 femininas de entidades governamentais no torneio Batalha do Governo, enquanto 28 equipes competirão no torneio Batalha da Comunidade. Além disso, 28 equipes de cidades do mundo todo se enfrentarão na Batalha das Cidades, e 28 finalistas do Junior Gov Games embarcarão em vários desafios física e mentalmente exigentes, criados para testar os limites de sua resistência e trabalho em equipe.

Marwan bin Essa, diretor do Gov Games, disse que o evento continua a incorporar a visão do xeique Hamdan, posicionando Dubai como um farol de esportes, condicionamento físico e bem-estar no cenário global. "Este ano, em alinhamento com a Agenda Social de Dubai 33, o Gov Games está promovendo uma comunidade vibrante que celebra a atividade física, o pensamento estratégico e, acima de tudo, o trabalho em equipe", afirmou.

E acrescentou que a inclusão do Junior Gov Games demonstra ainda mais o "nosso compromisso de estimular o desenvolvimento holístico das gerações mais jovens e garante que o Gov Games sejam a pedra angular do próspero cenário cultural e esportivo de Dubai", ressaltou.

Prêmios substanciais em dinheiro aguardam os vencedores, além da emoção das competições em si. As melhores equipes nas categorias adultas garantirão a premiação de AED 500 mil (cerca de USD 136 mil), com o segundo e o terceiro colocados recebendo AED 250 mil e AED 150 mil, respectivamente. Também há prêmios em disputa na categoria júnior, com a equipe em primeiro lugar ganhando AED 70 mil, a segunda colocada AED 56 mil e a terceira AED 35 mil.

A programação do evento foi meticulosamente projetada para mostrar uma abundância de talentos e trabalho em equipe nas várias categorias. Os dois primeiros dias se concentrarão nas competições entre as equipes do Governo, com os times masculinos e femininos colocando suas habilidades esportivas à prova. Em seguida, a arena será aberta para as equipes que representam cidades e comunidades, além do Junior Gov Games. O evento termina com uma grande cerimônia de encerramento, em que serão coroados os campeões de todas as categorias.

O Gov Games 2024 conta com o apoio de uma lista distinta de parceiros e patrocinadores, incluindo a DP World como Parceiro Oficial, o Conselho Esportivo de Dubai como Patrocinador Estratégico e os estimados Patrocinadores Ouro, como a Corporação Geral de Petróleo dos Emirados (Emarat), Damac Properties e Grupo Emirates Post (7X), e a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e o Banco First Abu Dhabi como patrocinadores Prata, além da Cidade do Festival de Dubai, Home Bakery, Al Fares International Tents, Jeep e da Empresa de Telecomunicações Integradas Emirates (du).