Estabelecimento Habitacional Mohammed Bin Rashid recebe certificação do Instituto de Agilidade Empresarial

DUBAI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) - O Estabelecimento Habitacional Mohammed Bin Rashid (MBRHE, na sigla em inglês) recebeu o certificado de "Instituição Ágil Certificada" do Instituto de Agilidade Empresarial (Business Agility Institute), sediado na Califórnia, Estados Unidos, o que lhe confere um lugar de destaque entre os principais fornecedores de moradias governamentais do mundo. Essa conquista sem precedentes destaca a liderança global do MBRHE, refletindo seu compromisso com a aplicação das melhores práticas globais e reafirmando seu status como referência para o desenvolvimento de infraestrutura doméstica, de acordo com os mais altos padrões internacionais.

Mariam Al Suwaidi, diretora de Estratégia e Desenvolvimento do MBRHE, disse que graças a seus esforços contínuos e compromisso com a excelência, o MBRHE alcançou um marco global ao receber o certificado de 'Instituição Ágil Certificada' do Business Agility Institute. "Essa avaliação não apenas evidencia nossa liderança em agilidade institucional, mas também nossa abordagem estratégica para aumentar nossa eficiência e eficácia em todas as operações", afirmou.

Al Suwaidi destacou que a inclusão da organização entre as 10% melhores instituições globais no contexto de agilidade organizacional ressaltou a eficácia de sua estratégia na adoção e implementação dos mais altos padrões internacionais. "Continuamos em nosso caminho rumo à inovação e ao desenvolvimento sustentável para garantir a prestação de serviços excepcionais ao povo do emirado de Dubai e para apoiar a realização da visão dos Emirados Árabes Unidos para o futuro", acrescentou.