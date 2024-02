Hamed bin Zayed apresenta projetos de pesquisa da Universidade Khalifa no Dia da Pesquisa e Inovação 2024

O Dia de Pesquisa e Inovação da Universidade Khalifa 2024 incluiu dois discursos sobre "sistemas inteligentes" e "transição energética", feitos pelo Dr. Saleh Al Hashmi, membro do Conselho de Curadores da Universidade Khalifa e diretor do Grupo Comercial & Diretoria de Valores no País da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC, na sigla em inglês), e pelo Dr. Ray O. Johnson, diretor-executivo do Instituto de Inovação Tecnológica (TII) Abu Dhabi. O professor Sir John moderou um painel de discussão sobre "Transição para a Sustentabilidade", que incluiu os dois palestrantes principais.

As partes interessadas do Governo, do setor privado, do meio acadêmico, do setor industrial e de parceiros internacionais interagiram com os pesquisadores da Universidade Khalifa nas cinco zonas temáticas de exibição e demonstração, refletindo projetos em "Transição de Energia Gerenciada", "Sociedade Sustentável e Segura", "Longevidade da Saúde", "Materiais e Fabricação Avançados" e "Digitalização Pervasiva".