Presidente da FIFA elogia foco dos Emirados Árabes Unidos no avanço da medicina esportiva

Infantino enfatizou que a concessão de licenças aos centros da FIFA em todo o mundo visa atingir exatamente esse nível de excelência em serviços de medicina esportiva.

O Dr. Mourad Ghrairi, diretor do Centro Médico da FIFA, destacou o surgimento dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais centros regionais de turismo médico esportivo. A integração do setor esportivo com o turismo médico bem-sucedido é impulsionada pelos avanços da clínica esportiva, atraindo estrelas do esporte mundial para tratamentos de alta qualidade e cuidados com os atletas.