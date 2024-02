Cúpula de Educação Superior da QS começa em Ras Al Khaimah

Saqr bin Saud deu as boas-vindas aos participantes da cúpula, incluindo autoridades, especialistas e acadêmicos de diferentes países do mundo. Ele desejou sucesso na apresentação de resultados e recomendações que contribuirão para elevar a qualidade do ensino superior no Oriente Médio. Ele também elogiou o papel das instituições de ensino superior no apoio aos esforços de desenvolvimento sustentável e a importância das parcerias e da comunicação entre diferentes universidades do Oriente Médio e do mundo, a fim de antecipar o futuro do ensino superior.

A cúpula, que está sendo realizada em cooperação com a QS (Quacquarelli Symonds), analista global de ensino superior e compiladora do QS World University Rankings, discute a importância de promover uma cultura de inovação dentro das instituições de ensino superior no Oriente Médio de forma sustentável, à luz do desenvolvimento de tecnologias modernas, habilidades digitais e o surgimento de programas educacionais não tradicionais. Também inclui diálogos sobre pesquisa inovadora e a importância de usá-la para enriquecer a experiência educacional e apoiar os graduados no mercado de trabalho.