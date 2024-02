Delegação da WAM explora cooperação de mídia em Ruanda

KIGALI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Uma delegação da Agência de Notícias dos Emirados (WAM), liderada pelo diretor-geral Mohamed Jalal Alrayssi, explorou caminhos de cooperação com várias organizações de mídia em Kigali, capital da República de Ruanda.

Durante a visita, a WAM assinou acordos de cooperação e troca de notícias com o jornal The New Times, a IGIHE, uma empresa multimídia com sede em Ruanda, a African News Agency (ANA) e a Royal FM, de propriedade da Mount Kigali University. A delegação também visitou a Rwanda Broadcast Agency, a Mount Kigali University e a University of Rwanda, onde se reuniu com funcionários de suas respectivas faculdades de mídia.

A delegação discutiu oportunidades para desenvolver a cooperação e as relações bilaterais de mídia, bem como a transferência de conhecimento, o intercâmbio cultural e a organização de treinamentos conjuntos. A delegação da WAM também falou sobre a terceira edição do Congresso Global de Mídia, que será realizado em Abu Dhabi em novembro de 2024. O evento fornece uma plataforma global para organizações, empresas, partes interessadas e profissionais de mídia relevantes para trocar experiências, criar parcerias e aprender sobre os últimos desenvolvimentos e inovações no setor de mídia em nível global.