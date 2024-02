Khaled bin Mohamed bin Zayed visita a exposição 'National Art Expressions'

A exposição mostra os talentos dos alunos em artes visuais, aplicadas, cênicas, artesanais e folclóricas. Para marcar a abertura do evento, 69 alunos de seis escolas de Abu Dhabi cantaram o hino nacional. Os alunos foram os vencedores do Concurso de Apresentação do Hino Nacional, como parte do programa de Artes Cênicas, que contou com a participação de mais de 200 bandas musicais escolares.

O xeique Khaled bin Mohamed estava acompanhado por Sara Awad Issa Musallam, ministra de Estado da Educação Infantil e presidente do ADEK; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi; e Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Para sua edição de 2024, a exposição teve um crescimento significativo, com 198 escolas participando este ano, em comparação com 29 escolas no evento inaugural em 2023. A variedade inclusiva de escolas participantes também aumentou. O número de professores de arte envolvidos subiu de 32 para mais de 200. O número de artistas profissionais envolvidos aumentou de seis para 15 especialistas locais e internacionais.

O ADEK também colaborou com o Louvre Abu Dhabi e o Warehouse 421 para apresentar as obras de arte dos alunos em exposições específicas, refletindo o compromisso da entidade em apoiar e promover os talentos emergentes dos Emirados. Além disso, o Departamento de Municípios e Transportes exibirá as obras de arte dos alunos em murais de escolas e instalações públicas.

O ADEK também confirmou os planos de expandir ainda mais o programa em edições futuras para permitir que alunos e professores se desenvolvam em outros caminhos artísticos por meio de masterclasses experimentais de artistas locais e internacionais.