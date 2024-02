Terceira conferência anual Investopia começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A terceira conferência anua da Investopia, a plataforma global de investimentos lançada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, teve início nesta quarta-feira em Abu Dhabi com o tema "Fronteiras Econômicas Emergentes: Investindo nos setores de crescimento da nova economia".

A cúpula se concentra em três trilhas principais: Investopia Dialogues, Investopia Communities e Investopia Marketplace. A conferência reúne uma ampla gama de investidores, autoridades governamentais locais e internacionais, especialistas, tomadores de decisão, economistas e empresários de todo o mundo para compartilhar suas perspectivas e contribuir para moldar o futuro dos investimentos nos setores da nova economia.

Além disso, as 100 empresas mais promissoras selecionadas pela iniciativa Future100 participam do Investopia 2024 para obter insights e explorar parcerias com investidores. A cúpula está sendo realizada com a presença de representantes da iniciativa conjunta entre o Ministério da Economia e o Desenvolvimento do Governo e o Escritório do Futuro.