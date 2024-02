Al Sayegh participa de reunião na 13ª Conferência Ministerial da OMC; encontro discutiu impacto do comércio no desenvolvimento sustentável

Com relação a isso, Al Sayegh declarou que os países em desenvolvimento não podem seguir as mesmas políticas industriais do passado, desconsiderando os impactos ambientais e sociais negativos do desenvolvimento. "O crescimento industrial de hoje representa o maior desafio desde a Revolução Industrial, o que exige a implementação de políticas que evitem repetir os erros dos séculos passados", acrescentou.

O ministro emirático destacou que o Acordo de Marrakesh, que fundou a OMC, ressalta a importância de conduzir o comércio de forma a otimizar os recursos para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. "As políticas industriais estabelecidas pelas nações desenvolvidas há mais de cem anos fizeram com que esses países alcançassem sucesso econômico nos dias de hoje. Entretanto, devemos reconhecer que a política industrial das gerações anteriores provou ser insustentável. No século XXI, a política industrial se tornará mais complexa do que nunca, o que exige a adaptação de uma abordagem mais sofisticada e eficiente", declarou.

O ministro emirático disse ainda que os países em desenvolvimento precisam fortalecer as indústrias e elaborar estratégias específicas para atingir as metas econômicas, aprendendo as lições do passado. Al Sayegh pediu a todos os membros que promovam esforços coletivos no Comitê de Comércio e Meio Ambiente e que apliquem os mecanismos existentes para melhorar a sustentabilidade do comércio, enfatizando que o comércio deve maximizar os recursos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, ao mesmo tempo, proteger e preservar o meio ambiente. Nesse sentido, ele afirmou o apoio constante dos Emirados Árabes Unidos ao Acordo sobre Subsídios à Pesca e expressou a esperança de que ele seja ratificado por um grande número de membros para garantir uma implementação completa e eficaz.

Durante o painel de discussão, os ministros abordaram maneiras pelas quais a OMC pode aprimorar ainda mais o comércio e as regulamentações dos subsídios industriais, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável e garantir oportunidades equitativas, ao mesmo tempo em que responde a desafios como as mudanças climáticas e o emprego dos jovens.