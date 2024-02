Presidente dos Emirados Árabes Unidos estabelece iniciativa para lidar com a escassez global de água

Os membros da diretoria incluem Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro de Investimentos; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para a Mudança Climática e Meio Ambiente; Maryam bint Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi Mariam bint Mohammed Almheiri, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial; Faisal Abdulaziz Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada; Abdulla Ahmed Balala, ministro-assistente de Assuntos de Energia e Sustentabilidade do Ministério das Relações Exteriores; David Scott, assessor do presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; e Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates.