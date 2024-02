Reformas agrícolas da OMC são cruciais para atender às metas de segurança alimentar, clima e biodiversidade, diz ministro australiano

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) - As reformas do comércio agrícola na Organização Mundial do Comércio (OMC) são essenciais para atender às metas globais de segurança alimentar, clima e biodiversidade, disse Don Farrell, ministro do Comércio e Turismo da Austrália, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

"A reforma agrícola é importante para a Austrália. Acreditamos que o comércio livre e justo na agricultura ajuda a tirar as pessoas da pobreza em todo o mundo", disse o ministro Farrell, que lidera a delegação australiana na 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13) em Abu Dhabi.