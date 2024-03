WAM lança o 2º relatório do Congresso Global de Mídia em Nairóbi, pedindo uma liderança decisiva no setor de mídia

O painel de discussão contou com a participação de Mohamed Jalal Alrayssi, diretor-geral da WAM; Ochieng Rapuro, editor-chefe do Standard Media Group; Kanika Saigal, editora de negócios do Africa Report, e Joseph Odindo, professor sênior da Aga Khan School of Media, University Graduate School of Media and Communication. A conversa foi moderada por Davina Leonard, escritora, atriz e produtora de filmes de Nairóbi.



A discussão abordou os problemas mais urgentes enfrentados pela mídia no Quênia e em outros países, com foco especial nos desafios e oportunidades apresentados pela tecnologia, em todas as suas formas.

Joseph Odindo enfatizou a importância da alfabetização digital no treinamento de jornalistas mais novos, observando que é necessário revisar os currículos universitários para atualizá-los com as novas tecnologias.

Grande parte da conversa girou em torno do papel da IA, com Ochieng Rapuro argumentando que o treinamento de ferramentas de Inteligência Artificial é fundamental para seu uso no jornalismo regional, dizendo: "A maioria das ferramentas de IA disponíveis é treinada com material de fora da África e do Quênia. Devemos destacar a necessidade de localizar a IA para o nosso público doméstico."

As observações foram repetidas por Alrayssi, que foi além e defendeu a proteção dos jornalistas no processo de incorporação de novas tecnologias, enfatizando a importância da cooperação global: "Temos que trabalhar juntos internacionalmente para promulgar leis e regulamentos para proteger nossos direitos autorais como jornalistas."

A publicação do 'White Paper' ocorre após a conclusão da segunda edição do Congresso Global de Mídia em Abu Dhabi, em novembro passado. Organizado pelo Grupo ADNEC, tendo a WAM como parceira estratégica, o evento reuniu cerca de 24 mil especialistas e visitantes durante três dias para tratar das questões mais urgentes enfrentadas pelo setor de mídia global.