13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio é concluída com a Declaração de Abu Dhabi, garantindo acordos importantes de comércio e desenvolvimento

Na MC13, os EAU também assumiram um compromisso de USD 10 milhões com três importantes fundos de desenvolvimento da OMC. A contribuição será dividida entre o Fundo Mulheres Exportadoras na Economia Digital (WEIDE), que receberá USD 5 milhões, a Estrutura Integrada Aprimorada (EIF), que receberá USD 4 milhões, e o Mecanismo de Financiamento da Pesca, que se beneficiará com USD 1 milhão.

Coletivamente, os subsídios enfatizam a crença e o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o comércio como um impulsionador do crescimento econômico. Esse compromisso foi anunciado pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, na véspera da MC13. Os Emirados também forneceram AED 1 milhão para aumentar a capacidade dos países menos desenvolvidos de participarem da Conferência Ministerial.

Notavelmente, a MC13 também facilitou a expansão do envolvimento do setor privado. O fórum proporcionou uma oportunidade de explorar uma maior colaboração e parceria com empresas, organizações não governamentais, o setor privado e a sociedade civil para aumentar a eficácia das políticas e programas comerciais por meio de uma série de eventos paralelos. Esses eventos incluíram o Fórum Global TradeTech, que promoveu o uso da tecnologia nas cadeias de suprimentos globais, e sessões sobre facilitação do comércio em parceria com o Seguro de Crédito Etihad, financiamento do comércio com o HSBC, PMEs com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED), os Desafios Logísticos do WLP com a DP World, o Futuro do Transporte de Cargas em colaboração com a Emirates e o Comércio Sustentável da África.

As Conferências Ministeriais são o mais alto órgão de tomada de decisões da OMC e servem como fóruns cruciais para que seus membros enfrentem os desafios comerciais, aperfeiçoem as regras comerciais e definam a agenda da política comercial global. A 13ª Conferência Ministerial se baseia no progresso alcançado durante a MC12, realizada em Genebra em junho de 2022.

O Dr. Thani Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior dos Emirados e presidente da MC13, disse que esta foi uma semana importante para Abu Dhabi, para os Emirados Árabes Unidos e para o comércio global. "Gostaria de agradecer às delegações de todos os membros por sua diligência e dedicação à negociação e por seus esforços incessantes para tornar o sistema de comércio global mais robusto, mais eficiente e, o mais importante, mais acessível. Mesmo nas áreas em que os acordos finais não foram alcançados, as questões que antes pareciam insolúveis agora podem ser desbloqueadas, abrindo caminho para novos progressos nos próximos meses", destacou.

Acrescentando que a entrega da Declaração de resultados de Abu Dhabi é um verdadeiro testemunho do valor que os Membros continuam atribuindo à Organização Mundial do Comércio e de seu papel fundamental para garantir um sistema global ordenado de regras comerciais. "Com a Declaração de Abu Dhabi adotada, demonstramos que podemos cumprir o que prometemos para garantir que o sistema de comércio global continue sendo um mecanismo vital de crescimento e desenvolvimento para as nações do mundo todo. Devemos nos basear nessas conquistas significativas e permanecer unidos em prol do comércio global", ressaltou.