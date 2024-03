Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo fornece USD 150 milhões para promover ações climáticas na Colômbia

VIENA, 2 de março de 2024 (WAM) -- O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP) está cofinanciando o "Programa de Política de Ação Climática e Transição Energética" da Colômbia com um empréstimo de USD 150 milhões baseado em políticas. O programa tem como objetivo fomentar oportunidades econômicas com base no uso sustentável dos recursos naturais, desenvolver modelos de economia circular e promover a transição energética.

O diretor-geral do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse ter o prazer de apoiar a ação climática da Colômbia e promover o crescimento sustentável e resiliente. "Com nosso empréstimo, o país poderá adotar medidas que reduzam a vulnerabilidade às mudanças climáticas e impulsionem o desempenho econômico. Isso se alinha com as metas do Plano de Ação Climática do Fundo da OPEP", afirmou.

O Fundo da OPEP está co-financiando o projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o Banco de Desenvolvimento KFW da Alemanha, a Agence française de développement (AFD) e o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (CABEI, na sigla em inglês).