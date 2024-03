Hamdan bin Mohammed participa de competições no terceiro dia dos Gov Games 2024

DUBAI, 2 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, participou no sábado do terceiro dia dos Gov Games 2024. A quinta edição do evento está sendo organizada em parceria com a DP World e em cooperação com o Conselho de Esportes de Dubai.

O príncipe herdeiro de Dubai elogiou o apoio dado por vários parceiros ao evento, que serve como uma plataforma para mostrar talentos, celebrar a excelência, aprimorar habilidades e promover o trabalho em equipe. E destacou a importância de parcerias sólidas entre os setores público e privado para promover o envolvimento da comunidade, aprimorar os padrões de desempenho e fomentar a inovação nos esportes e na criatividade social.

O xeique Hamdan se reuniu com autoridades seniores das entidades patrocinadoras e agradeceu por seu papel ativo no sucesso da maior edição dos Gov Games. Estavam presentes Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai, Saeed Hareb, secretário-geral do Conselho de Esportes de Dubai, Eng. Ali Khalifa Al Shamsi, diretor-geral da Corporação Geral de Petróleo dos Emirados (Emarat), Abdulla Al Hashmi, diretor de operações da Parks & Zones, DP World, Badr Salim Al Olama, presidente da 7X, Omar Abdullah Al Futtaim, vice-presidente e CEO do Grupo Al-Futtaim, Hussain Sajwani, fundador e presidente da Propriedades Damac, Suhail Bin Tarraf, diretor de operações do Grupo do First Abu Dhabi Bank, e Ahmed Abu Rahima, vice-presidente sênior de Relações Governamentais da Empresa de Telecomunicações Integradas dos Emirado (du).