Mohammed bin Rashid analisa os planos para a torre "Fundo de 1 Bilhão de Refeições"

E acrescentou querer que o trabalho humanitário dure centenas de anos em nome do povo dos Emirados Árabes Unidos. "Esse projeto é um passo fundamental em nossos esforços para aumentar os ativos do fundo patrimonial, tudo isso contribuindo para o objetivo principal de proteger as pessoas vulneráveis em todos os lugares contra os riscos da fome", disse.

O xeique Mohammed bin Rashid afirmou ainda que "o objetivo é garantir a sustentabilidade de nossos esforços humanitários por meio da criação de um novo modelo que deriva do desenvolvimento econômico dos EAU", destacou.

Padrões internacionais

Durante a reunião, o vice-presidente ouviu sobre o projeto e os padrões internacionais adotados para a torre, que está sendo desenvolvida pela Propriedades Wasl. E também analisou os resultados de um estudo conduzido pelo Conselho de Administração, levantando os possíveis riscos de investimento do novo projeto, incluindo a seleção daqueles que prometem os melhores retornos e os menores riscos, sua compatibilidade com as leis de doações e a operação de seu capital de acordo com as regulamentações relevantes.

Estabelecimento de fundos patrimoniais

Mohammad Al Gergawi, secretário-geral da MBRGI e presidente do Conselho de Curadores do Fundo Patrimonial 1 Bilhão de Refeições, disse que "a torre de doação incorpora as visões e diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum para lançar projetos humanitários sustentáveis que estabelecem o trabalho de doação e reforçam o futuro dos esforços humanitários dos EAU".