Xposure 2024: criatividade mantém as mulheres fotógrafas no topo

AlMosa, que começou sua jornada com uma câmera Leica Q em 2015 e depois adotou a Leica Rangefinder, disse "que a fotografia está muito próxima do coração e quando você clica com amor, ela chega ao coração e à alma das pessoas".

O apoio do Governo, das famílias e do público incentivou as mulheres fotógrafas a serem grandes embaixadoras de seu país, enfatizou ela.

Hind Taryam, uma talentosa fotógrafa de Sharjah cujo portfólio inclui uma rica tapeçaria de histórias humanas, culturas e paisagens, disse que "a câmera era uma extensão de sua memória". A artista dos Emirados Árabes Unidos contou que gosta de viajar e documentar, mas sempre faz questão de obter o consentimento de seus fotografados. Os lugares mais marcantes para ela foram o Japão e a Antártica, para onde ela adoraria ir novamente. Sua estratégia é deixar as pessoas à vontade antes de clicar e observou que era mais fácil quando as pessoas se aproximavam dela para clicar suas fotos. Taryam, que viajou para Ruanda e Caxemira, na Índia, falou que explora os lugares em grupos e faz questão de pesquisar sobre seu destino.

Karin Kaufmann, cuja liderança moldou a presença global da Galerias Leica, resultando na criação de 28 galerias em todo o mundo, explicou que cuidar dos fotógrafos e das imagens era o mais importante para a Leica, pois "a essência de uma fotografia é a pessoa por trás da câmera". Em resposta à observação de Boering de que a qualidade da câmera Leica era indiscutível, Kaufmann falou sobre como ela e seu marido decidiram criar as galerias.

"Há algo especial em cuidar da linguagem do coração, do espírito, de todas as pessoas por trás da Leica e sentimos que essa é a nossa família." Kaufman, que desempenha um papel vital no júri dos Prêmios Leica Oskar Barnack, que premia a excelência fotográfica, disse que a galeria está 80% aberta a outros fotógrafos se suas imagens forem boas. "Para mim, não é apenas a técnica, mas a arte e a cultura da fotografia que são importantes", declarou.

Rania Matar, uma artista e fotógrafa americana nascida no Líbano, contou como a fotografia se tornou um meio de mudar a retórica negativa sobre os árabes após os ataques de 11 de setembro nos EUA. Isso a fez retornar à sua terra natal, o Líbano, para fotografar mulheres em todo o país e nos campos de refugiados palestinos. "Criei relacionamentos com mães e meninas", explicando como ela conquistou a confiança para tirar fotos. Matar disse que suas imagens poderosas da geração mais jovem de mulheres libanesas, se ajustando à vida no Líbano pós-guerra, foram colaborativas. Ela observou que, como fotógrafa, não caiu na armadilha de objetificar seus modelos, o que lhe deu uma vantagem sobre os fotógrafos homens.