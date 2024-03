Alkatheeri dos Emirados se junta a outros lutadores como campeões do ADXC 3 em Balneário Camboriú

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, Brasil, 3 de março de 2024 (WAM) -- Depois de uma noite de duelos para ficar nos livros, o Abu Dhabi Extreme Championship apresentou o grande torneio que os fãs de luta estavam esperando. Realizado no dia 2 de março na cidade brasileira de Balneário Camboriú, o ADXC 3 trouxe sua famosa gaiola e os melhores atletas de Jiu-Jítsu e MMA para o Expocentro como um dos shows do BC Fight Week.

No principal evento de Jiu-Jítsu, o brasileiro Jansen Gomes retribuiu a provocação do português Bruno Lima e conquistou a vitória. Com um trabalho excepcional no uso da grade, Jansen abriu a luta com um belo double leg takedown, usando a grade e os punhos da calça para jogar Bruno no chão mais tarde e até mesmo pegando as costas do adversário duas vezes ao longo dos cinco rounds de três minutos. Após a vitória, Jansen falou sobre seu trabalho e deixou uma mensagem para seu oponente, dizendo: "Eu me preparei em Dubai com Thiago Sá e trabalhei duro para entender a gaiola durante o treinamento para chegar bem preparado. Só quero aproveitar essa chance para dar um recado ao Bruno Lima: você está muito longe de casa. Aqui é Brasil!"

No evento principal de luta, Beatriz Mesquita garantiu seu favoritismo ao finalizar rapidamente Jennifer Maia. "Adorei a adrenalina de lutar no cage e não vejo a hora de voltar. Eu queria lançar um desafio a todos os atletas de MMA que se consideram bons em 'grappling' e finalizações. Desafio qualquer um deles a me enfrentar aqui no cage do ADXC", declarou Beatriz após sua vitória.