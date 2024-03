Autoridade de Zonas Econômicas Integradas de Dubai alcança crescimento de 64,6% no lucro operacional em 2023

Essas conquistas destacam a contribuição direta da DIEZ para o PIB de Dubai, que ficou em 5,1% de acordo com as últimas estatísticas de 2021. Além disso, as zonas econômicas filiadas à DIEZ tiveram um crescimento substancial em seis setores principais, que representam coletivamente 95% do total de empresas hospedadas. Os setores de comércio atacadista e varejista apresentaram um aumento substancial de 24,4%, enquanto os setores de serviços profissionais, soluções científicas e serviços tiveram um crescimento impressionante de 89,6%. O setor de tecnologia da informação e comunicação teve um aumento de 18,1%, e o setor financeiro e de seguros teve um aumento surpreendente de 106,9%. Além disso, o setor de serviços administrativos e de apoio subiu 93%, e o setor de transporte e armazenamento registrou um aumento de 48,3%.

O xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da DIEZ, disse que desde o seu lançamento pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, a DIEZ implementou estratégias ambiciosas para incentivar o investimento, aumentar o produto interno bruto e reforçar o comércio exterior não petrolífero em Dubai. "Essas estratégias refletem o compromisso da Autoridade em promover o crescimento sustentável de Dubai e contribuir para a Agenda Econômica de Dubai D33, antecipando tendências futuras e se preparando proativamente para elas. A DIEZ continua dedicada a solidificar a posição de Dubai como um destino líder de investimentos globais em vários setores, como demonstram os resultados positivos em 2023", destacou.

E acrescentou que os resultados recordes alcançados em dois anos desde a criação da DIEZ refletem o rápido crescimento econômico de Dubai. E exemplificam seu foco constante em apoiar a economia geral do emirado, criando um ecossistema econômico que atende a setores estratégicos vitais, ao mesmo tempo em que aprimora a qualidade dos serviços prestados à comunidade empresarial. "As conquistas da DIEZ estão alinhadas com a visão da liderança de estabelecer Dubai como um centro de excelência econômica e de investimentos, oferecendo oportunidades promissoras para empresas locais e estrangeiras, além de fortalecer a contribuição do setor privado, um parceiro fundamental na ambiciosa jornada da cidade, de acordo com a estratégia recém-lançada da DIEZ", ressaltou.

O Dr. Mohammed Al Zarooni, presidente-executivo da DIEZ, declarou que os resultados positivos alcançados em 2023 demonstram o compromisso da DIEZ com o avanço da economia de Dubai e o fortalecimento de sua posição competitiva em nível global. "Esses esforços apoiam as aspirações de Dubai de construir uma das melhores economias do mundo, de acordo com a estratégia delineada no Centenário dos EAU em 2071 e a visão Nós, os EAU, 2031", disse.

E acrescentou que as zonas econômicas integradas em Dubai continuam a crescer em importância, oferecendo oportunidades promissoras em vários setores e promovendo o surgimento de novas indústrias baseadas em conhecimento, criatividade e inovação. "Esse ambiente dinâmico permitiu que as zonas econômicas alcançassem esses resultados excepcionais e estabelecessem uma base sólida para futuras contribuições ao crescimento de Dubai. As conquistas da DIEZ estão alinhadas com a visão estratégica de nossa sábia liderança e com as metas da Agenda Econômica de Dubai D33 para dobrar o tamanho da economia de Dubai nos próximos dez anos e estabelecê-la como uma das três principais economias urbanas do mundo", explicou.

E continuou afirmando que o compromisso de oferecer um ambiente ideal para pequenas e médias empresas e novos setores foi claramente demonstrado com o lançamento de um fundo de capital de risco (VC) no valor de AED 500 milhões. "Essa iniciativa representa um avanço significativo em nossos esforços para apoiar empreendedores, investidores e empresas emergentes, que vão desempenhar um papel importante no crescimento da economia de Dubai na próxima década", observou Al Zarooni.