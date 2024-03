Banco Central dos EAU afirma que anúncio da Força-Tarefa de Ação Financeira é uma prova dos esforços nacionais conjuntos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo

ABU DHABI, 3 de março de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) afirmou que o anúncio da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) sobre a conclusão dos requisitos do Plano de Ação acordado com a FATF e sua saída do processo de monitoramento aprimorado reflete a sinergia dos esforços nacionais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Também mostra a estreita cooperação com parceiros internacionais e instituições globais para salvaguardar a integridade do sistema financeiro nos EAU e em todo o mundo.

Os Emirados contam com uma estratégia clara para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento de organizações ilegais por meio da cooperação e da coordenação entre entidades nacionais, como agências de aplicação da lei e autoridades reguladoras, além de parcerias construtivas entre os setores público e privado. Todas as medidas e procedimentos eficazes são adotados para aumentar a conformidade e a conscientização entre instituições financeiras, empresas e profissões não financeiras designadas no combate a crimes financeiros e na redução de seus riscos.

O Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilegais (NAMLCFTC), presidido pelo Governador do Banco Central, é um dos pilares centrais da estrutura nacional de AML/CFT dos EAU. E inclui mais de 32 entidades no país, representando agências de aplicação da lei, autoridades reguladoras, a unidade de inteligência financeira e autoridades judiciais.