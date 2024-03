Cúpula Mundial de Polícia apresenta Exposição Tecnológica, discussões em mesas-redondas, eventos paralelos e workshops

As mesas-redondas da Associação abordarão vários tópicos para aprimorar o desenvolvimento de instituições penais por meio de abordagens sustentáveis e resilientes no mundo da tecnologia em constante evolução. Os principais tópicos incluirão a "Modernização das Práticas Correcionais", "Práticas Resilientes de Pessoal", "Cultura de Pessoal e Resiliência Mental", "Treinamento de Pessoal para Resiliência e Sustentabilidade", "Maturidade Digital na Prisão", "Inteligência Artificial e o Futuro Mundo da Tecnologia nas Prisões". Além disso, serão apresentadas recomendações para os principais temas a serem abordados durante as conferências de 2027.

Além disso, a Cúpula sediará a reunião anual da Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP). Esse encontro reunirá representantes das sete regiões: Europa, América do Norte, América do Sul, África, Desertos Centrais, Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Caribe.

A Polícia de Dubai também sediará o segundo seminário do Grupo Internacional de Aprendizagem de Ação (IALG) à margem da Cúpula Mundial de Polícia em 2024.

Organizado pela primeira vez pela Polícia de Dubai, o seminário contará com a participação do capitão Dr. Abdullah Al Bastaki, do Departamento Geral de Medicina Legal e Criminologia, e do tenente Abdullah Al Dabal, do Departamento Geral de Investigação Criminal.

O programa do IALG apoia o crescimento estratégico, profissional e pessoal de 20 agentes da lei selecionados de organizações de todo o mundo.

Durante nove meses, os participantes se reúnem três vezes em vários locais do mundo para realizar suas missões, empregando abordagens inovadoras e com visão de futuro. O foco está na exploração de uma questão estratégica emergente pertinente relacionada ao futuro do policiamento. O programa culmina com o IALG apresentando seus resultados aos participantes na próxima conferência do Grupo, prevista para começar no início de junho.