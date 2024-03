Investopia 2024 estabelece novo roteiro de investimentos para comunidades empresariais durante sua terceira edição

Além disso, o Investopia assinou mais de 15 acordos e memorandos de entendimento com instituições e empresas nacionais e globais, com o objetivo de trocar experiências e melhores práticas em campos inovadores e criativos e aprimorar a cooperação para o Investopia 2025.

Outro destaque foi o lançamento da segunda edição da iniciativa Futuro 100, uma iniciativa conjunta do Ministério da Economia e do Gabinete de Desenvolvimento do Governo e do Futuro, para promover empresas que operam nos setores da economia do futuro. O Investopia 2024 ofereceu aos participantes do Futuro 100 uma plataforma ideal para se conectar com investidores globais e aprender sobre as últimas tendências de investimento.

A terceira edição do Investopia foi realizada em cooperação com a Companhia de Investimento Mubadala, ADQ, Crypto.com, Standard Chartered, Citibank, First Abu Dhabi Bank, Banco de Desenvolvimento dos Emirados, o Fórum Global de Empreendedorismo e Investimento SALT e a plataforma iConnections.