Conferência Internacional de Educação da TRENDS volta em 6 de março

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- A segunda edição da Conferência Internacional de Educação da Trends será realizada em 6 de março com o tema "Educação e identidade na era digital: Estratégias propostas para preservar a identidade e moldar os comportamentos dos jovens".

A conferência, que será realizada na sede da Trends Research and Advisory em Abu Dhabi, coincide com as atividades do Mês Nacional da Leitura, com duas sessões principais que destacam a importância da educação e da leitura na formação da identidade nacional das sociedades.

A primeira discute "Educação e identidade em um mundo em transformação: desafios e riscos", e a segunda aborda "Educação e identidade na era da inteligência artificial e da revolução digital".