Governo emirático define horário de trabalho das autoridades federais no Ramadã

DUBAI, 4 de março de 2024 (WAM) -- A Autoridade Federal de Recursos Humanos do Governo (FAHR, na sigla em inglês) emitiu uma circular definindo o horário oficial de trabalho durante o mês sagrado do Ramadã para os funcionários das autoridades federais.

De acordo com a circular, o horário oficial de trabalho dos ministérios e autoridades federais será das 9h às 14h30 de segunda a quinta-feira, e das 9h às 12h na sexta-feira.

A FAHR enfatizou que os ministérios e as autoridades federais podem implementar horários flexíveis de trabalho ou trabalho remoto durante o Ramadã, de acordo com necessidades específicas e dentro dos limites das horas de trabalho aprovadas por dia. A autoridade também observou que os departamentos do governo federal permitirão que um máximo de 70% de seus funcionários trabalhem em casa às sextas-feiras durante o Ramadã, de acordo com os regulamentos aprovados.