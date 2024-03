Hamdan bin Mohammed lança programa 'Dubai Farms' para apoiar agricultores dos Emirados

"Hoje lançamos o programa 'Dubai Farms' para apoiar os agricultores produtivos dos Emirados, oferecendo a eles um conjunto completo de incentivos e serviços que apoiam o desenvolvimento do setor agrícola do emirado e melhoram a sustentabilidade das colheitas, tudo isso levando a uma maior contribuição para o PIB. Continuaremos nossos esforços para tornar a agricultura de Dubai mais produtiva e sustentável", disse o xeique Hamdan.

Para o príncipe herdeiro, as pessoas são o foco da visão de futuro de Dubai, enquanto a sustentabilidade, a liderança e a competitividade são seus principais pilares. "Nossas prioridades estratégicas incluem o apoio aos agricultores dos Emirados e a promoção da cultura da agricultura local, o que ajuda a solidificar os sistemas de segurança alimentar de Dubai e a garantir um futuro sustentável no qual as próximas gerações sejam autossuficientes", afirmou.

E acrescentou que foram emitidas diretrizes para estabelecer uma associação de agricultores que reúna amadores e profissionais para garantir a continuidade dos empregos no setor. "A agricultura é fundamental para o futuro sustentável de Dubai, e é nossa responsabilidade garantir que nossos cidadãos e as próximas gerações desfrutem do melhor que a vida tem a oferecer", concluiu.

Dawoud Al Hajri, diretor-geral do Município de Dubai, disse que o programa 'Dubai Farms', a ser implementado, tem como objetivo oferecer aos agricultores um pacote abrangente de serviços e incentivos, incluindo workshops, testes laboratoriais regulares, parcerias, apoio social e outros incentivos que ajudem suas fazendas a continuar operando e a se tornarem altamente produtivas, tudo em apoio à Estratégia de Segurança Alimentar de Dubai.

Os objetivos do programa fazem parte da missão e das prioridades estratégicas do município para criar sistemas alimentares sustentáveis e melhorar a sustentabilidade das fontes de alimentos, o que, em última análise, aumenta a prosperidade e a qualidade de vida de Dubai.

Um programa abrangente com o objetivo de apoiar os agricultores dos Emirados e promover a agricultura local, o 'Dubai Farms' oferece, por meio do município, serviços de consultoria agrícola, suprimentos agrícolas subsidiados, testes laboratoriais necessários, serviços de controle de pragas, além de orientar os agricultores para atender às necessidades do mercado local e contratar um distribuidor especializado em colheitas.