Ahmed bin Mohammed participa da abertura da terceira Cúpula Mundial de Polícia

A Cúpula Mundial de Polícia reúne líderes proeminentes da polícia e da segurança, agências globais de aplicação da lei e especialistas para promover a colaboração e a troca de informações e discutir os últimos desenvolvimentos e desafios na área. O encontro tem como objetivo abordar os desafios globais mais urgentes no combate ao crime e no aumento da segurança nas comunidades.

Em seu discurso de abertura, o comandante-chefe da Polícia de Dubai deu as boas-vindas aos delegados participantes. E disse que, guiados pela visão da liderança, os principais eventos e conferências internacionais e regionais organizados por Dubai e pelos Emirados Árabes Unidos continuam a promover o compartilhamento de novas ideias, tendências e práticas recomendadas que podem acelerar o crescimento em setores vitais.

E acrescentou: "Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, a cúpula tem como objetivo explorar novas abordagens para lidar com os principais desafios enfrentados pelas agências de aplicação da lei por meio de workshops e sessões. O evento também contará com o lançamento de mais de 10 prêmios nas áreas criminal, de trânsito e comunitária", disse ele.

Chamando Dubai de uma cidade do futuro e uma terra de oportunidades, ele afirmou que a inovação e a criatividade são parte integrante de sua ética e identidade. E mencionou o recente lançamento da Drone Box pela Polícia de Dubai, uma plataforma alimentada por IA para o lançamento de drones que reduziu o tempo médio de resposta a emergências para um minuto e 13 segundos, em um total de 2.679 incidentes relatados. A cobertura de segurança da plataforma atingirá 50% das áreas urbanas de Dubai até a metade deste ano. A Polícia de Dubai é uma das primeiras forças policiais do mundo a implantar esse sistema.

Al Marri citou a Estação de Polícia Inteligente flutuante, que será lançada em breve, como um exemplo da inovação promovida pela visão do Governo. A primeira iniciativa do gênero, a estação flutuante, localizada a 10 km da costa de Dubai, oferecerá 46 serviços principais nas áreas criminal e de segurança em sete idiomas diferentes. A expectativa é que a instalação atenda a mais de 500 mil pessoas até 2030.

O comandante-chefe também afirmou o compromisso da Polícia de Dubai com o aprimoramento das capacidades de seus recursos humanos, o que, segundo ele, é o principal fator de excelência. Ele enfatizou que garantir o equilíbrio perfeito entre o trabalho e o bem-estar físico e mental é vital para aumentar a lealdade dos funcionários.