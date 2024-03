Dubai sediará Festival do Futuro 2024, cúpula revolucionária que destaca tendências impulsionadas pela inovação e pela inteligência artificial

Com isso, o evento tem como objetivo manter as empresas na vanguarda dos desenvolvimentos tecnológicos e incentivá-las a adaptar suas estratégias de acordo com essas novas tendências e entrar em uma era de oportunidades ilimitadas no setor.

Abdulaziz Al Jaziri, vice-CEO e diretor de Operações da Fundação do Futuro de Dubai, disse que "a realização do 'Festival' contribuirá para fortalecer a posição global de Dubai e dos EAU como um centro de inovação e tecnologia." Os EAU adotam uma abordagem proativa na adoção e integração da IA em setores-chave. "O 'Festival do Futuro' complementa nossa abordagem para aproveitar as tecnologias do futuro, o que inclui alavancar o imenso potencial da IA. Ao reunir mentes talentosas em tecnologia e inovação, estamos preparando o terreno para discussões e colaborações inovadoras que moldarão o futuro dos setores e da sociedade em geral", afirmou.

A cúpula busca se aprofundar no potencial inexplorado da inteligência artificial. Seu objetivo é incentivar os participantes e promover discussões significativas por meio de atividades, incluindo palestras sobre tendências, demonstrações tecnológicas, workshops personalizados, painéis de discussão sobre tendências e palestras sobre políticas e governança. Além disso, a cúpula contará com palestrantes, como Jeremy Gutsche, autor premiado, CEO e especialista em inovação, para discutir a IA e o ponto de inflexão. Espera-se que isso forneça aos participantes uma visão mais abrangente sobre como a IA pode servir como catalisador para novos avanços e inovações no futuro.

Gutsche, CEO e especialista em inovação da Trend Hunter, declarou: "Como cidade anfitriã, Dubai está demonstrando seu compromisso inabalável com os avanços tecnológicos, bem como construindo uma plataforma para gerar discussões que proporcionam um vislumbre do futuro da inteligência artificial. Estamos confiantes de que essa cúpula transformará o cenário da inovação e estamos realmente honrados por desempenhar um papel significativo no incentivo aos esforços e à cooperação globais", disse.

Os Emirados Árabes Unidos demonstraram seu compromisso com a promoção e o avanço do crescimento da inteligência artificial ao lançar a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 2031, que busca aprimorar a adoção dessa tecnologia transformadora em vários setores vitais, incluindo educação e serviços governamentais. Essa estratégia tem o objetivo de posicionar o país como um centro global de IA. Da mesma forma, Dubai também embarcou em várias iniciativas para promover a IA e seu potencial como uma tecnologia revolucionária.

O emirado foi justamente chamado de "Cidade do Futuro", pois sua liderança tecnológica e de inovação em vários setores importantes, desde saúde e hospitalidade até varejo, tem sido notável, promovendo um ambiente propício ao crescimento. Nos próximos anos, prevê-se que o mercado de IA no Oriente Médio se expandirá consideravelmente à medida que mais e mais empresas começarem a integrar a IA em suas operações. Uma pesquisa da PwC descobriu que a inteligência artificial seria responsável por cerca de 14% do PIB dos Emirados Árabes Unidos até 2030, enquanto o Oriente Médio colheria 2% (USD 320 bilhões) do total de benefícios globais da IA.