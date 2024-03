Hospital de campanha dos Emirados no Chade trata mais de 18 mil pacientes desde inauguração

O hospital de campo foi estabelecido sob as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e opera por meio da colaboração de três organizações humanitárias dos Emirados Árabes Unidos: o Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), a Fundação Humanitária e Beneficente Zayed bin Sultan Al Nahyan (ZHF) e a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, em coordenação com o Escritório de Coordenação de Ajuda dos Emirados Esse apoio humanitário, assistencial e médico está sendo estendido aos refugiados sudaneses afetados pela atual crise em seu país e tem como objetivo ajudar o Chade a lidar com o impacto humanitário do grande fluxo de refugiados.

A equipe humanitária dos EAU em Amdjarass realizou uma visita de campo ao hospital para verificar os pacientes e acompanhar suas condições médicas. E analisou as operações do hospital e suas possíveis necessidades futuras, caso o número de pacientes aumente.

Jassim Al Naqbi, representante do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos na equipe humanitária, disse que a visita de campo faz parte dos esforços contínuos para garantir o fornecimento de serviços abrangentes e de qualidade aos pacientes, destacando as conquistas do hospital no apoio a pessoas de todo o Chade.

E afirmou que os Emirados Árabes Unidos estavam empenhados em fornecer ao hospital uma equipe médica interdisciplinar abrangente, observando que a capacidade da instalação foi aumentada de 50 para 70 leitos recentemente, podendo ser expandida para 100 leitos caso haja necessidade.

Os pacientes que receberam tratamento expressaram sua gratidão aos Emirados por seu constante apoio e fornecimento de serviços médicos, observando que o estabelecimento do hospital foi oportuno, especialmente em termos de apoio aos refugiados sudaneses.

Uma equipe médica integrada em todas as especialidades presta seus serviços 24 horas por dia e com alto profissionalismo, representada por dezenas de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos com experiência e alta eficiência, usando os mais recentes dispositivos e equipamentos médicos e medicamentos modernos para tratar os visitantes da unidade.