Presidente emirático dá as boas-vindas ao emir do Kuwait com cerimônia oficial de recepção

A equipe de acrobacias aéreas Al Fursan, dos Emirados Árabes Unidos, sobrevoou Qasr Al Watan, formando uma representação da bandeira do Estado do Kuwait no céu.

Além disso, pontos de referência e ruas da capital foram enfeitados com bandeiras do Kuwait e faixas de boas-vindas em homenagem à visita do xeique Mishal.

Entre os presentes na recepção estavam o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente do Escritório de Desenvolvimento e Assuntos das Famílias dos Mártires na Corte Presidencial; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais na Corte Presidencial; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Dr. Anwar Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos EAU; Suhail bin Mohammed Faraj Faris Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Sarah Al Amiri, ministra de Estado da Educação Pública e Tecnologia Avançada; Jassim Mohammed Buataba Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi e membro do Conselho Executivo, Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transporte e membro do Conselho Executivo; Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada e presidente do Conselho de Administração da EDGE, e Dr. Matar Al Neyadi, embaixador dos EAU no Kuwait.

O presidente dos Emirados cumprimentou a delegação que acompanhava o emir do Kuwait, que incluía xeiques, autoridades seniores e Jamal Al Ghunaim, embaixador do Kuwait nos Emirados Árabes Unidos.