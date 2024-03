Presidente emirático e emir do Kuwait discutem as relações bilaterais e o aprimoramento da cooperação conjunta no Golfo

Os dois líderes exploraram a importância de promover a colaboração em todo o Golfo em resposta aos desafios enfrentados pela região e pelo mundo em geral. Suas discussões se concentraram na busca dos objetivos comuns das nações do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e de seus povos, com foco especial no reforço da segurança e da estabilidade regionais. Ambos destacaram que os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait são os principais apoiadores dessa ação coletiva, afirmando sua dedicação em reforçar essa estrutura de cooperação para o benefício de todas as comunidades do CCG.

O xeique Mohamed observou que a viagem do emir do Kuwait pelo Golfo demonstra seu compromisso em promover a cooperação entre os países, fortalecendo a unidade regional e apoiando as aspirações compartilhadas dos povos do Golfo por unidade e colaboração, especialmente à luz das atuais dificuldades regionais. E reafirmou que os Emirados apoiam totalmente essa abordagem e a consideram uma parte essencial de sua política estratégica.

O presidente emirático também expressou sua confiança na liderança e na visão do xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, que continua a guiar o Kuwait pelo caminho do progresso estabelecido pelos fundadores da nação. O xeique Mohamed observou que suas realizações significativas tiveram um impacto não apenas no Kuwait, mas em toda a região do Golfo, deixando um legado duradouro, especialmente na educação e na saúde. E afirmou que essa contribuição duradoura será sempre apreciada e lembrada pelo povo dos Emirados Árabes Unidos e pela comunidade mais ampla do Golfo.

Os dois lados enfatizaram que o relacionamento entre seus países e cidadãos tem origem em uma irmandade de longa data, ancorada no respeito e na compreensão mútuos. Essa conexão é fortalecida ainda mais por seu compromisso conjunto com objetivos comuns e um futuro unido. E reiteraram seu interesse em aprofundar esses laços para apoiar tanto os EAU quanto o Kuwait na realização de seus objetivos comuns.

O emir do Kuwait escreveu um registro no livro de visitas VIP do Qasr Al Watan, expressando sua gratidão à liderança, ao Governo e ao povo dos EAU pela recepção calorosa e pela generosa hospitalidade recebida por ele e pela delegação que o acompanhava. Essa hospitalidade, segundo ele, reflete os laços de amizade profundamente enraizados entre os dois países e seus povos. Também afirmou o compromisso do Kuwait com o aprimoramento e o desenvolvimento das relações bilaterais em todas as áreas, rogando a Deus que mantenha a segurança, a estabilidade e a prosperidade nos Emirados Árabes Unidos sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos ofereceu um almoço para o xeique Mishal e a delegação do Kuwait, composta por vários xeiques e altos funcionários.