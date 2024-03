Universidade Mohamed Bin Zayed de Ciências Humanas eleva sua posição com novas iniciativas em pesquisa

Além disso, a universidade concedeu ao corpo docente qualificado oito bolsas de pesquisa para serem utilizadas em estudos e programas de treinamento que promoverão o avanço do padrão de pesquisa da universidade, com foco nas ciências humanas.

Mais especificamente, os programas de treinamento da universidade se concentram em elevar as habilidades da equipe de pesquisa aos mais altos padrões, em pé de igualdade com os melhores do mundo. Os programas incluirão o treinamento de alunos de graduação e pós-graduação sobre os fundamentos da pesquisa acadêmica, a redação de teses de pesquisa e o aprimoramento de suas habilidades em documentação em workshops periódicos ministrados por especialistas.

Além disso, a universidade lançará o projeto "Science Buds" (Botões da Ciência), que tem como objetivo aprimorar as capacidades de pesquisa de alunos e pesquisadores, trabalhando ao lado de professores designados que serão seus mentores acadêmicos para apoiar seu crescimento, tanto na teoria quanto na prática.

Os programas de treinamento também incluirão a sessão "An Hour with the Editor" (Uma Hora com o Editor) para oferecer suporte científico e acadêmico a todos os estudantes e pesquisadores, frente a frente com um especialista na pesquisa que eles realizarão.

A MBZUH também enviará estudantes para participar de conferências internacionais e de trabalhos de pesquisa sólidos. A universidade também irá implementar programas de intercâmbio, oferecendo aos alunos amplas oportunidades de visitar universidades, centros de pesquisa e centros culturais em vários países por meio de acordos assinados pela universidade com instituições parceiras de prestígio no exterior.

A universidade publicou três livros sobre pesquisas que foram apresentados durante as conferências organizadas pela universidade anteriormente. Entre elas, a Segunda Conferência Internacional sobre Filosofia, a Conferência sobre Estudos Islâmicos e a Renovação do Discurso Religioso.