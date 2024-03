Astronautas dos Emirados Árabes Unidos se formam no programa de treinamento da NASA

Al Marri disse que o treinamento abrangente realizado por nosso quadro de astronautas exemplifica a abordagem estratégica e multidimensional que os EAU estão adotando em relação à exploração espacial. "A jornada de Nora e Mohammad, desde o rigoroso treinamento preparatório até a conclusão do programa da NASA, demonstra sua prontidão para participar de futuras missões, contribuindo significativamente para nossa compreensão do espaço. Essa conquista é um trampolim para nossa meta de exploração espacial sustentável, mostrando os EAU como uma força pioneira em ciência e tecnologia espacial", continuou.

Antes de ingressar no programa de treinamento da Classe de Candidatos a Astronautas da NASA, Al Matrooshi e Al Mulla passaram por treinamento interno no MBRSC. A fase preparatória incluiu natação, mergulho autônomo, exercícios de sobrevivência e melhoria da resistência, estabelecendo uma base sólida para o treinamento subsequente na NASA.

O programa na NASA expandiu ainda mais seu conjunto de habilidades, abrangendo áreas críticas como caminhada espacial no Laboratório de Flutuabilidade Neutra, robótica, sistemas da Estação Espacial Internacional, pilotagem do jato de treinamento T-38 e aulas de russo. Eles também participaram de exercícios de treinamento avançado, como treinamento de sobrevivência em Fort Novosel, no Alabama, e aulas sobre a geologia da Terra, vitais para compreender as estruturas geológicas em outros planetas e deduzir sua história geológica.

Os astronautas dos Emirados fazem parte do segundo lote do Programa de Astronautas dos EAU, anunciado em 2021 pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai. O MBRSC recebeu 4.305 inscrições para esses cargos. Os candidatos passaram por várias fases de avaliação e qualificação, em conformidade com os padrões internacionais, antes da seleção final de dois candidatos.

O Programa de Astronautas dos EAU é um dos projetos gerenciados pelo MBRSC no âmbito do Programa Espacial Nacional dos EAU e financiado pelo Fundo ICT da Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital (TDRA), que visa apoiar a pesquisa e o desenvolvimento no setor ICT nos EAU e promover a integração do país no cenário global.