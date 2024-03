Dubai Future Foundation lança relatório para projetar o futuro de governos, economias e setores vitais

DUBAI, 6 de março de 2024 (WAM) -- A Dubai Future Foundation (DFF) lançou o "Relatório de oportunidades futuras: The Global 50", destacando as principais oportunidades, transformações e tendências que moldam o futuro de governos, economias, setores e, por fim, o futuro da humanidade. As 50 oportunidades descritas no relatório são apresentadas em cinco categorias principais: Saúde Reimaginada, Natureza Restaurada, Sociedades Capacitadas, Sistemas Otimizados e Inovações Transformacionais.

As oportunidades foram identificadas com base em quatro premissas: As vidas serão mais longas e mais saudáveis, as mudanças climáticas persistirão, as desigualdades continuarão e a tecnologia continuará avançando.

Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos de Gabinete, vice-presidente do Conselho Administrativo e diretor-administrativo da Dubai Future Foundation, enfatizou que os desafios e as mudanças rápidas exigem que os governos e as sociedades do mundo ajam de forma rápida e eficaz para respondê-los. No entanto, uma perspectiva positiva em relação a novas oportunidades e a disposição de se beneficiar delas e empregá-las são a pedra angular do sucesso na preparação para o futuro e na antecipação de suas transformações.