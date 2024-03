Hamdan bin Zayed preside reunião da diretoria do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 6 de março de 2024 (WAM) - O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos, conduziu a reunião da diretoria do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Hamdan orientou a diretoria a expandir o número de beneficiários dos programas de Ramadã do Crescente Vermelho dos Emirados, local e globalmente, e a aumentar a ajuda de Ramadã ao povo palestino em Gaza como parte da Operação Gallant Knight 3.

Hamdan enfatizou que os Emirados Árabes Unidos, liderados por sua sábia liderança, continuarão a cumprir sua missão de aumentar a solidariedade com as pessoas em condições humanitárias desafiadoras, disseminando os valores de doação, generosidade e fraternidade humana.